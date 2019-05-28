Москва, 28 мая, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Центробанк РФ может вновь перейти к снижению показателя ключевой ставки уже в 2019 году. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе собрания с фракций «Единая Россия» в Госдуме в преддверии ежегодного отчета о работе регулятора перед депутатами, передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим прогнозом, то мы считаем возможным понижение ключевой ставки уже во втором-третьем квартале этого (2019) года», — заявила Набиуллина.

Так, по её словам, экономика РФ уже прошла пик инфляции в марте. Тогда показатель достиг 5,3%, но уже сегодня снизился до 5,1%. Набиуллина отметила, что пик высокой инфляции был «не столь продолжительным, как могло бы быть».