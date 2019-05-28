Киев, 28 мая, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Компании «Нафтогаз Украины» и «Укргазвыдобування» подписали меморандум с американской компанией «Halliburton Украина» об углублении сотрудничества в сфере разработки залежей углеводородов в стране. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе «Нафтогаза».

(сс) CWitte Труба

Компании договорились о поставках американского оборудования и программного обеспечения, внедрении современных технологий бурения и ремонта скважин, гидроразрыва пластов и интенсификации добычи.

«В рамках сотрудничества «Укргазвыдобування» и Halliburton открывают новое направление — предоставление интегрированных услуг «под ключ» по бурению боковых стволов на 26 скважинах… Общая стоимость договора на услуги бурения боковых стволов составляет 2,6 миллиарда гривен», — сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

Ожидается, что эти работы позволят вновь использовать опустевшие скважины и дадут боле 2 млрд. куб. метров природного газа в течение следующих десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из приоритетных задач правительства Украины под руководством Владимира Гроймана является увеличение добычи украинского газа.

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