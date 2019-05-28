Сеул, 28 мая, 2019, 10:16 — ИА Регнум. В интернете появились рендеры нового поколения седана Genesis G80. Изображения авто представил онлайн-журнал «Колёса.ру».

Kolesa.ru Genesis G80

Рендеры были созданы по шпионским фото. Судя по изображениям, обновлённая версия авто сохранит пропорции предыдущей модели, хотя передняя часть машины сильно изменится. Автопроизводители оснастят новинку большой решёткой радиатора в стиле концепта GV80 Fuell Cell 2017 года.

Седан Genesis G80 станет первой серийной моделью компании, которая будет с «двухэтажными» фонарями. Передние фары будут расположены ниже, чем на предшествующей версии автомобиля, а боковые зеркала установят на специальные ножки.

Под капотом у новинки разместят бензиновый битурбированный мотор 3.3 V6. Представят новый G80 в сентябре 2019 года.

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