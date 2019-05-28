Москва, 28 мая, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Заявление украинского МИД о намерении добиваться для Керченского пролива международного статуса никак не влияет на фактическое положение дел. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер 28 мая в беседе с RT.

Kerch-most.ru Керченский пролив

«Принципиально решение Украины ничего не изменит», — сказал Брутер, комментируя слова замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

Керченский пролив де-факто является частью России, указал эксперт и добавил, что отказ международного сообщества признавать российский Крым не имеет никакого значения.

«У нас есть приоритет внутреннего законодательства. Москва не будет реагировать ни на какие международные решения по данному вопросу», — подчеркнул эксперт.

Он добавил также, что действия Киева деструктивны и только мешают возможному началу диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении добиться для Керченского пролива статуса международного. Через такие проливы суда и военные корабли всех стран могут проходить без промедления.