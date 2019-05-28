Ухань, Китай, 28 мая, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Центральная китайская провинция Хубэй построила уже более 300 базовых станций сетей связи пятого поколения 5G и достигла покрытия ею городов окружного уровня, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Николай Максимович Ичан. КНР

В Хубэйской ветке китайского оператора связи China Mobile сообщили, что уже более 300 базовых станций было построено в провинции с февраля 2018 года. Кроме того, еще десяток опытных центров было построено в таких городах, как Сяогань, Ичан и Цзямэнь среди прочих.

В опытных центра посетители смогут узнать информацию о технологии 5G, а также смогут на себе опробовать новейшие технологии связи, поближе познакомившись с новыми стандартами телекоммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая также планирует в ближайшее время построить 300 базовых станций 5G для ускорения внедрения новейших телекоммуникационных технологий.

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