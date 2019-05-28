Москва, 28 мая, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Российские дилеры начнут прием заказов на новую Toyota Supra последнего поколения 3 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте японской автокомпании.

Avtonovostidnya Toyota Supra

Стоит отметить, что российский рынок будет в числе первых, где начнутся продажи Toyota Supra пятого поколения.

Сообщается, что квота на первую партию составит 22 спорт-купе. Из них три спорткара будут представлять лимитированную серию A90 Edition 1. Их кузов будет окрашен в матово-серый цвет, а колёсные диски в матово-черный. Интерьер авто будет исполнен в черно-красном стиле.

Под капотом новинки установят высокомощные 3-литровые V6 моторы мощностью 340 л. с.

Первые покупатели в России получат Toyota Supra уже во второй половине 2019 года.

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