Берлин, 28 мая, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Домашними яблоки стали относительно недавно. Как утверждают учёные, это случилось примерно четыре тысячи лет назад, фактически на излёте античности. Недавние археологические находки древних сохранившихся семян яблок по всей Европе и Западной Азии, которые археолог из Института изучения истории человечества в Йене (Германия) совместил с историческими, палеонтологическими и генетическими данными позволили пролить свет на процесс формирования домашней яблони, начиная с миоцена. Изыскания и выводы немецкого палеоботаника опубликованы в журнале Frontiers in Plant Science.

Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

Учёные проследили историю яблока от его дикого происхождения до сегодняшних дней. Отмечается, что первоначально фрукт был распространён древней мегафауной. Исследователи считают, что яблони распространились вовсе не благодаря человеку, а благодаря медведям, которые первыми стали их употреблять в пищу, а также пчёлам, которые опыляли их цветы.

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Крупные медведи поедали яблоки, семена которых не переварилась в желудке. После они попадали в те или иные места вместе с фекалиями животного. Там вырастали новые деревья. После того, как яблони были обнаружены людьми, последние, путешествуя по Шёлковому пути, начали развозить уже существующие «сорта» яблок вместе с собой. Они дали жизнь первым гибридным сортам яблонь благодаря пчёлам, которые помогли им обменяться пыльцой.

В течение тысячелетий люди поддерживали популяцию диких яблок, пытаясь улучшить их и вырастить свои собственные плантации яблонь.