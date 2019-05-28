Москва, 28 мая, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Специалисты Российской системы качества (Роскачество) в преддверии летнего сезона дали рекомендации по выбору идеального мороженого, сообщается 27 мая на сайте организации.

Мороженое

Так, при выборе мороженого в первую очередь необходимо обращать внимание на этикетку — в основе данного продукта должны быть молоко или сливки (более 40%), натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, а также сливочное масло и яйца.

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Вместе с тем наличие в мороженом пальмового масла говорит о том, что продукт молокосодержащий и, соответственно, он должен стоить дешевле. Также надо обращать внимание на жирность — в молочном мороженом она не превышает 7,5%, в сливочном — от 8 до 11,5%.

Кроме того, при выборе мороженого необходимо обратить внимание на внешний вид — он должен иметь равномерный цвет. Белый налет говорит о некачественном продукте, кристаллики льда означают, что продукт прошел повторную заморозку.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества провели исследование плавленых сыров 20 торговых марок, произведенных в России и Белоруссии. Были протестированы пастообразные плавленые сыры по 70 показателям качества и безопасности.

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