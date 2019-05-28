Сеул, 28 мая, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В Южной Корее снова увеличат сумму страховых взносов по автострахованию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Сеул

По их словам, южнокорейская страховая компания Samsung Fire & Marine Insurance планирует увеличить сумму страховых взносов на 1,5% с 1 июля, компания KB Insurance — на 1,6% с 6 июня, а Hyundai Marine & Fire Insurance — на 1,5% с 10 июня.

Среди крупных страховых компаний самый маленький рост страховых взносов наблюдается у компании Dongbu Insurance (1%).

Компания Hanwha Damage Insurance увеличит сумму страховых взносов на 1,6% с 8 июня, а компании Heungkuk Fire & Marine и Meritz Fire & Marine Insurance на 1,4% и 1,2% соответственно.

Известно, что южнокорейские компании повышают страховые взносы по автострахованию на фоне ухудшения коэффициента убыточности. Это будет второе повышение премий по страхованию после повышения в январе 2019 года.

Ранее в Южной Корее было принято решение об увеличении пенсионного возраста с 60 до 65 лет. Кроме того, в первом квартале 2019 года коэффициент убыточности крупных страховых компаний увеличился, а прибыль превратилась в дефицит по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В первом квартале года представители страховых компаний объявили о совокупных убытках в размере 1,61 трлн вон (~$1,35 млрд), что на 358,2 млрд вон (~$301,31 млн) больше по сравнению с аналогичный периодом прошлого года, а чистая прибыль сократилась на 18,4%, до 718,9 млрд вон (~$604,74 млн).