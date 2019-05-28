Анкара, 28 мая, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В посольстве Пакистана в Турции прошел показ документального фильма, направленного на увеличения туристической привлекательности для жителей страны, сообщает 28 мая Anadolu Ajansi.

Пакистан

Картина «Удивительный Пакистан» демонстрирует природную красоту государства, религиозное многообразие, а также шедевры архитектуры.

«Пакистан является плавильным котлом для трех мировых религий — ислама, индуизма и буддизма, также здесь берет свое начало сикхизм», — отметил посол Пакистана в Турции Мухаммад Сайрус Саджад Кази.

Мероприятие было направлено на углубление сотрудничества между странами в туристической области, что также поможет более успешному взаимодействию Анкары и Исламабада по целому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.