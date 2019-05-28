Махачкала, 28 мая, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства России окажет поддержку Дагестану в развитии агропромышленного комплекса (АПК). Ведомственная комиссия посетит республику для обсуждения актуальных вопросов в данной сфере. Договорённость об этом была достигнута во время состоявшейся 27 мая в Москве встречи главы Дагестана Владимира Васильева с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Стороны обсудили три основных направления развития АПК Дагестана, в том числе овцеводство и экспорт баранины, рисоводство и мелиорацию, а также селекцию и семеноводство. Последнее предполагает открытие в республике филиала Федерального научного центра овощеводства. К визиту делегации Минсельхоза России в Дагестан местному министерству сельского хозяйства поручено разработать проекты программ развития по данным направлениям.

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Как сообщало ИА REGNUM, на поддержку агропромышленного сектора в 2019 году власти Дагестана планирует направить из федерального и республиканского бюджетов 3,5 млрд рублей. Объём господдержки по сравнению с 2018 годом увеличился более чем на 200 млн рублей.

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