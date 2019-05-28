Москва, 28 мая, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отправить на Ближний Восток 1,5 тыс. американских военнослужащих.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают», — цитирует RT Лаврова.

Глава МИД РФ выразил надежду, что «здравомыслящие голоса», которые раздаются из Вашингтона, включая бывших военачальников, политиков и дипломатов, о безрассудности идеи войны против Ирана будут услышаны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил об отправке вооруженного контингента США численностью 1,5 тыс. человек на Ближний Восток в связи с эскалацией противостояния с Ираном.

Отметим, что отношения США с Ираном усложнились после прихода Трампа к власти. В начале мая 2018 года ситуация обострилась: Вашингтон вышел из соглашения по иранскому атому, которое было заключено в 2015 году при активнейшем участии Соединенных Штатов.

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