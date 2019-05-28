Село Хохорск, Иркутская область, 28 мая, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области через суд доказала незаконность заключения муниципального контракта на приобретение за счет бюджетных средств здания детского сада в селе Хохорск Боханского района. Об этом сообщает сегодня, 28 мая, официальный сайт ведомства.

Цитата из т ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

Помимо того, что сама закупка была осуществлена без соблюдения конкурентных процедур у единственного поставщика, в процессе разбирательства выяснилась ещё одна любопытная вещь: самого здания не существует.

«На момент заключения контракта, так и на момент рассмотрения дела, здание детского сада отсутствовало, находилось лишь в стадии строительства. То есть, по своей сути контракт представлял собой договор строительного подряда и его заключение должно было осуществляться посредством проведения конкурентных процедур. Данные требования закона органом местного самоуправления соблюдены не были», — пояснили в прокуратуре.

Не согласившись с признанием в суде недостоверной купли-продажи недостроенного детского сада, ответчик подал кассационную жалобу, но в её в удовлетворении было отказано. В мае 2019 года незаконность закупки здания детского сада подтверждена постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

Напомним, на начало 2018 года численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в Иркутской области увеличилась на 1,2% по сравнению с 2017 годом и составила 148 173 человек. Детские сады в Приангарье посещают 21 858 детей в возрасте до трёх лет. Доступность услуг дошкольного образования для этой категории детей в регионе, по информации федеральной системы показателей «электронная очередь», составляет 80,66%, что выше общероссийского показателя на 1,14% и показателя Сибирского федерального округа на 11,19%. Также известно, что в 2018 году Иркутская область получила из федерального бюджета 500 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах.