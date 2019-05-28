Пекин, 28 мая, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Китай потребовал от Соединенных Штатов прекратить любые официальные контакты с Тайванем, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По его словам, принцип «одного Китая» является политической основой для отношений между Пекином и Вашингтоном.

«Мы твердо выступаем против официальных контактов между США и Тайванем в любой форме», — заявил Лу Кан.

Напомним, 27 мая советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон провел переговоры с министром национальной безопасности Тайваня Дэвидом Ли. Встреча прошла в Вашингтоне, при этом контакты такого высокого уровня не проводились между двумя странами в течение 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 1990-х годов Пекин в отношении Тайваня проводит политику «одна страна — две системы». Вместе с тем США, которые на словах придерживаются принципа «одного Китая», регулярно осуществляют провокации против КНР, оказывая всяческую поддержку сепаратистскому режиму в Тайбэе.

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