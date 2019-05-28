Анкара, 28 мая, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали на территории страны более 1 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом 27 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Большая часть беженцев была задержана в провинции Эдирне, люди пытались пересечь границу и попасть в Грецию и Болгарию. Все они доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.