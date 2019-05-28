Париж, 28 мая, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал в понедельник, 27 мая, «лидеров большинства, чтобы обсудить дальнейшие шаги», сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Известно, что на встрече присутствовали премьер-министр Франции Эдуард Филипп, глава европейского списка партии «Вперед, Республика!» Натали Луазо, лидер партии «Вперед, Республика!» Станислас Герини, председатель Национальной Ассамблеи Ричард Ферран и глава партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.

«Правительство твердое и не изменит свой курс», — напомнил перед встречей Ричард Ферран, при этом гарантируя, что исполнительная власть станет ближе.

Пресс-служба Елисейского дворца отмечает, что на европейском уровне Эммануэль Макрон умножает дискуссии с другими европейскими лидерами, чтобы попытаться создать «прогрессивное» большинство в Европейском союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая во Франции состоялись выборы в Европейский парламент. По итогам выборов партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» обошла правящую партию «Вперед, Республика!», набрав 24,2% голосов.