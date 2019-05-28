Чита, 28 мая, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Депутат читинской думы Сергей Корольков, являющийся членом комитета по муниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству, обнародовал самый большой доход за 2018 год. Как следует из официальной информации, этот народный избранник задекларировал более 35,3 миллионов рублей. Это больше, чем годом ранее (30,4 миллионов рублей)

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

В индивидуальной собственности депутата по-прежнему находится квартира площадью 143,2 квадратных метров. Ещё двумя квартирами он владеет совместно с супругой. По одной квартире записаны на двух несовершеннолетних детей. Помимо гаража с подземной стоянкой, Королькову принадлежит внедорожник Lexus LX-570, ГАЗ 330 252 и снегоболотоход CFMoto CF800−2 (X8).

Жена Сергея Королькова в 2018 году продала имущество и получила доход более 2,1 миллионов рублей (в 2017 году её доход составил почти 1,4 млн рублей). Также на неё записаны два автомобиля: Lexus RX300 и ГАЗ 2834.

Напомним, депутат Сергей Корольков родился 15 ноября 1972 года в Нерчинске Читинской области, окончил с красным дипломом Ачинское военное авиационно — техническое училище. В думу Читы был избран по одномандатному избирательному округу №4 «Октябрьский». В настоящее время работает вИП Корольков С. А.