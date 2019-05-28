Пекин, 28 мая, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты вновь ослаб по отношению к доллару США, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Junjiewu99 Китайский юань

Как стало известно, курс китайской валюты составил 6,8973 юаня за доллар США, уступив с 27 мая 49 базисных пунктов. При этом, 27 мая наблюдалось укрепление юаня к доллару на 69 базисных пунктов. Всю предыдущую неделю юань значительно уступал позиции доллару.

По мнению ряда экспертов, это может быть связано с торговыми войнами, которые развязали США против Китая и китайских компаний. Значительное ослабление юаня может стать ассиметричным ответом Китая.