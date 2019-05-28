Париж, 28 мая, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Франции Пьеру-Югу Эрберу в первом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 53 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Теннис

Медведев два раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок, и реализовал 5 из 23 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, четыре ошибки на подаче и семь брейков.

Во втором круге турнира Эрбер сыграет со своим соотечественником Бенуа Пэром.

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