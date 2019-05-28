Пекин, 28 мая, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Китайские дилеры начали продажу нового купеобразного внедорожника Volkswagen Teramont X. Об этом 28 мая сообщается на сайте «Автоновости дня».

Bitauto Volkswagen Teramont X

Авто было представлено на недавнем международном мотор-шоу в Шанхае. Оно будет продаваться на рынках Китая и Соединённых Штатов.

Новая купеобразная версия имеет кузов с более динамичным силуэтом и покатой крышей, чем у версии для российского рынка. Фонари у нового Teramont заужены, L-образные дневные ходовые огни на LED-матрицах, задние фонари — светодиодные. Кроме того, новинку снабдили изменёнными бамперами и модернизированной радиаторной решеткой.

В отличие от базовой модели Volkswagen Teramont X немного меньше: по длине (на 134 мм) и по высоте (на 54 мм). При этом колесная база не изменилась.

Под капотом новинки может быть установлен 2,5-литровый мотор мощностью 299 л. с. или базовый 2,0-литровый двигатель TSI мощностью 186 или 220 л. с. Моторы агрегатируются с семискоростным «роботом» DSG. Привод у авто 4×4.

Стоит новинка от 33 900 юаней (около 3,2 млн руб.).

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