Киев, 28 мая, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал руководитель «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Читайте также: Украину ждет миллиардный убыток из-за российских санкций — эксперт

Он посоветовал отвыкать от самого слова «санкции».

"О каких санкциях европейских в отношении России идёт речь, если Франция там строит завод «Рено», Германия с Россией строит «Северный поток — 2» и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза», — говорит политолог.

При этом украинский политолог не исключил, что вскоре Европа может поменять тенденции в своей политике, особенно на фоне того, что за последние несколько лет Украина «растеряла уважение, доверие и партнёрское взаимоотношение к себе».

Также в сюжете: Украина расширила санкции против России

Пушков: В войне санкций Украина неизбежно проигрывает России

Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявлял о нависшем над Советом Европы риске выхода России из его состава. При этом, по его словам, выход Великобритании из ЕС и возможный выход России из Совета Европы могут стать для Европы настоящим «потрясением». Как отметил генсек СЕ, при этом единственным способом разрешить ситуацию является возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2019 года Украина ввела новые экономические санкции против России. Под запрет попали поставки удобрений, сельхозпродукции и транспорта. Официальный Киев пояснил, что это «зеркальные меры». Ограничения будут касаться товаров, которые на Украине либо полностью производятся, либо могут быть заменены альтернативными поставками.

Ранее в апреле 2019 года на решение Киева о ещё большем ограничении импорта российских товаров ответила Москва. Тогда практически под полный запрет попали поставки на Украину российской нефти, ряда нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Кроме того, российские уголь, бензин и дизельное топливо с 1 июня можно поставлять на Украину только по специальному разрешению.

Добавим, что председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что украинские власти просчитались с введением санкций против России, надеясь на отсутствие ответных мер. По его словам, в войне санкций Украина, которая уже потеряла многие миллиарды долларов от сокращения российского рынка и поставок нефти из России, «неизбежно проигрывает».