Луганск, 28 мая, 2019, 07:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксированы три обстрела со стороны ВСУ, заявили 28 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Под огнём украинских силовиков оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Голубовское и Калиново.

В направлении Голубовского ВСУ выпустили три гранаты из СПГ. Калиново украинские силовики обстреляли дважды со стороны населённого пункта Троицкое. Они выпустили 21 мину калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС и СПГ.

В результате обстрелов жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки боевики ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив две гранаты из СПГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая на подконтрольную ВСУ территорию приехал новый президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил украинские формирования, расположенные в Станице Луганской и посёлке Счастье.

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