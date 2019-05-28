Москва, 28 мая, 2019, 06:53 — ИА Регнум. Не признать равенство человека другой цивилизации по отношению к тебе является базовым свойством европейской цивилизации, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Молодёжь слушает Гитлера. 1935

"Порождение нацизма — это порождение гнилой вырождающейся европейской цивилизации. Теория фашизма зародилась в той же самой стране, которая провозгласила «свободу, равенство и братство». Первые теоретики фашизма появились в конец XIX века во Франции с расовой теорией, до Германии… Это деление людей на людей и недолюдей свойственно европейской цивилизации и европейской культуре всегда было!» — заявил Кедми.

По его словам, несмотря на весь антисемитизм, который был в Российской империи и даже погромы, которые случались, никогда в России не было изгнания всех евреев из страны, а в той же Великобритании — дважды. В Европе не было ни одного государства, из которого бы евреев не изгоняли.

«Европа как была расистской, как была классовой, так она и осталась», — подвел итог Кедми.

Как отмечал Кедми, Европа использует расизм для борьбы с Россией и русскими, которых ей очень хочется представить дикими варварами, не знающими цивилизации, а также недочеловеками, которых не жалко уничтожить.