Красноярск, 28 мая, 2019, 06:45 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 09:00 (местное время) 28 мая зарегистрировано 10 лесных пожаров на площади 557 га. На утро 27 мая действовало 10 пожаров на площади 304 га.

wildfire Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, 28 мая очаги возгораний зафиксированы в семи районах. По оценкам специалистов, угрозы населённым пунктам нет. В тушении задействованы 110 человек, 22 единицы техники.

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 18 лесных пожаров в 10 районах. В тушении принимали участие более 300 человек, 69 единиц техники, 14 воздушных судов. В министерстве озвучили предварительные причины возгораний: переход огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 27 мая очаги возгораний были зафиксированы в восьми районах. Всего с начала лесопожарного сезона в Красноярском крае произошло более 580 лесных пожаров на площади свыше 22,3 тыс. га.