В Сербии заговорили о возвращении Украины «в объятия» России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Албания и Косово объединятся?
- Белоруссия установила тарифы на транспортировку по нефтепроводу «Дружба»;
- В Сербии призвали к интеграции с Россией;
- На Украине санкции ЕС против России назвали формальностью;
- В Судане оппозиция объявила о двухдневной забастовке.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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