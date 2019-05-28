В Молдавии «оскорбили» РФ, в Испании интересуются её деньгами: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Скандал с «русским следом» не сказался на результатах выборов в Австрии;
- Испания разглядывает российские деньги под лупой;
- США будут поставлять Украине противокорабельные ракеты?
- Додон «оскорбляет Москву»;
- Госдума хочет запретить коллекторам выбивать долги за услуги ЖКХ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1507.