Казань, 28 мая, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии 13 июня 2019 года начнёт рассматривать необычное дело — у него нет ответчика, а точнее, в роли второй стороны иска выступает анонимный паблик в соцсетях и неустановленный пользователь. Истцом является республиканский бизнесмен, депутат Госсовета РТ Леонид Барышев, который возглавляет компанию — производителя одного из известных российских майонезных брендов. В своём иске депутат требует установить факт «распространения в сети Интернет на ресурсе «Вконтакте» от имени неустановленного пользователя под псевдонимом «Лёнина Правда» не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию» сведений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Социальная сеть

45-летний Леонид Барышев является депутатом Госсовета Татарии, представляя Елабужский одномандатный избирательный округ №37. Он входит в состав комитета по бюджету, налогам и финансам, также избирался депутатом одного из предыдущих созывов. Помимо этого, он — гендиректор ЗАО «Эссен продакшн АГ», основанного в сентябре 2001 года, которое является производителем продукции бренда «Махеев». Юрадрес компании — Самарская область, производственные площадки находятся в Елабуге и Новосибирске. Барышева в Татарии иронично зовут «майонезным королём», так как именно с производства этого продукта началась его бизнес-деятельность. По итогам 2018 года доходы депутата превысили 35,75 млн рублей, а его супруги — 25,04 млн рублей.

26 апреля 2019 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск от Леонида Барышева, в котором он требовал установить факт «распространения в сети Интернет на ресурсе «Вконтакте» от имени неустановленного пользователя под псевдонимом «Лёнина Правда» не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию» сведений. В иске также были приведены цитаты, которые, по мнению истца, порочат его деловую репутацию. Попросил истец и об обеспечительных мерах.

«В качестве обеспечительной меры заявитель просит заблокировать неустановленного пользователя под псевдонимом «Лёнина Правда» в сети Интернет на ресурсе «Вконтакте» на странице https://vk.com/lenina.pravda. Заявление о принятии обеспечительных мер мотивировано тем обстоятельством, что после появления на официальном сайте информации о принятии судом к производству заявления активность неустановленного лица и присоединённых к его группе пользователей лиц существенно возросло, тем самым увеличивается круг лиц, до которых доводится несоответствующая действительности порочащая информация о заявителе. Заявление о принятии обеспечительных мер подано с целью предотвращения причинения ущерба заявителю», — говорится в определении суда.

Суд в обеспечительных мерах отказал, указав, что «заявитель не обосновал необходимости применения обеспечительных мер и не представил доказательств затруднительности или невозможности исполнения судебного акта в случае их непринятия». Слушания по иску начнутся 13 июня 2019 года.