Москва, 28 июля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Попытку украинской стороны совершить террористическую атаку с помощью беспилотника в Московской области пресекли российские военные, сообщили 28 июля в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — заявили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что украинский беспилотник уничтожили средства ПВО. В результате попытки ВСУ нанести удар по территории Московской области никто не пострадал, разрушений не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин распространил информацию о попытке атаки беспилотника ВСУ. Дрон сбили российские военные, никто в результате этого ЧП не пострадал.

В ночь на 24 июля ВСУ атаковали территорию Москвы двумя беспилотниками. Минобороны сообщило о срыве попытки террористической атаки со стороны Украины.