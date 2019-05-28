Казань, 28 мая, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Управление культуры исполкома Казани объявило тендер на услуги по организации и проведению народного праздника «Сабантуй». На эти цели из муниципального бюджета готовы потратить свыше 38,6 млн рублей, победителя определят 17 июня 2019 года. При этом по другим закупкам, касающимся проведения Сабантуя в Казани, расходы в целом составляют более 32 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По условиям центрального аукциона, в задачи победителя входит предоставление сценических конструкций, декораций, шатров, спецэффектов, реквизита, необходимого оборудования для проведения мероприятия в Березовой роще на площадке «Майдан», обеспечение мероприятия контролерами-распорядителями, а также концертная программа продолжительностью не менее 90 минут с учетом репетиций и концертная программа не менее пяти часов после пролога, организация встречи почётных гостей в Березовой роще, в том числе девушками модельной внешности.

И это далеко не весь перечень услуг, в их составе также организация питания в основном шатре в Березовой роще на площадке «Майдан» на 300 персон, в меню которых должны входить креветки, обжаренные на гриле с чесноком и зеленью, гребешки, обжаренные на оливковом масле с тимьяном, сёмга, обжаренная с чесноком и тимьяном на оливковом масле, омуль слабосоленый, муксун, угорь горячего копчения, осетр горячего копчения, лосось слабосоленый с каперсами и зеленью и другие изысканные блюда, включая дорогие сыры, свежие фрукты и ягоды. На второй площадке празднования также будет организовано питание для отдельных гостей.

Начальная цена тендера, объявленного управлением, — 38 608 100 рублей. В эту сумму входит призовой фонд конных скачек по десяти категориям — 1,8 млн рублей.

Примечательно: на сайте госзакупок есть ещё один схожий тендер на проведение «Сабантуя-2019», объявленный администрациями Кировского и Московского районов исполкома Казани, и администрацией Советского района исполкома. Начальная цена этого тендера — 31 214 700 рублей, расходы также будут оплачены из муниципального бюджета. Аукцион пройдёт 10 июня.

Помимо этого, на организацию и проведение «Сабантуя» в Березовой роще Казани, вблизи жилого массива Мирный, администрацией Вахитовского и Приволжского районов исполкома Казани объявлен отдельный тендер с начальной ценой — 986 тыс. рублей. На сегодня по этой закупке идёт работа комиссии по определению победителя.

Ещё один аукцион объявлен управлением культуры исполкома Казани на услугу по организации транспортного обеспечения участников праздника в Казани, его начальная цена — 1 125 300 рублей.

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Напомним, в 2018 году на аналогичном тендере начальная цена составляла 40,264 млн рублей.