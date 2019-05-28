Вашингтон, 28 мая, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сообщается, что Китай прекратил прямые закупки иранской нефти после того, как Соединенные Штаты отказались продлевать исключения на покупку нефтепродуктов из Ирана для ряда стран в обход санкций.

Также, как отмечает источник, закупки прекратили Индия, Япония, Турция и Южная Корея. Источник добавил, что Китай не желает давать лишний повод для обострения Соединенным Штатам на фоне торговой войны между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла заявил, что Индия прекратила полностью закупки иранской нефти. По его словам, Индия получила последнюю партию нефти из Ирана в апреле 2019 года и с тех пор не закупала энергоносители у Исламской Республики.