Кавасаки, Япония, 28 мая, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Нож

Сообщается, что в результате нападения пострадали 15 человек, среди них — восемь учеников начальной школы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция разыскивает преступника, который успел скрыться с места преступления. Подробностей и обстоятельств произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года мужчина ворвался в полицейский участок японского города Тояма и напал с ножом на полицейского. Затем преступник отобрал у него пистолет, выбежал на улицу и открыл стрельбу по людям, в результате которой пострадал охранник начальной школы и двое прохожих.