Душанбе, 28 мая, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Оснащение новыми образцами оружия российской военной базы, дислоцированной на территории Таджикистана, будет обсуждаться на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с таджикским коллегой Мирзо Шерали, заявила пресс-секретарь Минобороны РФ Россияна Марковская.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

По словам Марковской, переговоры министров состоятся в Душанбе 28 мая. Ещё одним вопросом обсуждения станет модернизация вооружённых сил Таджикистана. Помимо встречи с Шерали запланированы переговоры Шойгу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Отметим, что в Таджикистане находится база вооружённых сил РФ — 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознамённая военная база. Сформирована в 2004 г., её пребывание в Таджикистане продлено до 2042 г.

Напомним, Шойгу прибыл с официальным визитом в Таджикистан.