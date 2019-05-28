Вашингтон, 28 мая, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии в сенате Конгресса США пообещали не допустить импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу, если палата представителей, где демократы занимают большинство мест, решится на импичмент. Об этом сообщает газета The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам республиканца Линдси Грэма, сенаторы смогут «быстро избавиться» от инициативы демократов об импичменте.

«Если обвинительный акт будет основан на докладе Мюллера, то мы от него быстро избавимся», — заявил он.

Отмечается, что объявление импичмента Трампу требует двух третей голосов сената. При этом республиканцы обладают в верхней палате Конгресса США большинством, что позволит им отклонить инициативу об импичменте.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая кандидат в президенты США от Демпартии Эрик Суолвелл призвал однопартийцев не спешить с объявлением импичмента Трампу. По его словам, такой шанс может быть у демократов только единожды, поэтому необходимо использовать его правильно и не торопиться с принятием решения.