Екатеринбург, 28 мая, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Пассажирский автобус столкнулся в грузовой «Газелью» в Екатеринбурге, пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ Свердловской области.

66.мвд.рф На месте ДТП

Сообщается, что ДТП произошло в 11:55 по московскому времени в районе дома № 57 на Сибирском тракте. По предварительным данным, водитель автобуса № 64 отвлекся на пассажира и допустил столкновение с грузовой «Газелью» на пешеходном переходе. В результате столкновения «Газель» задела легковой автомобиль Chevrolet. Пострадали пятеро пассажиров автобуса, их госпитализировали. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Екатеринбурге в районе Центрального стадиона столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из машин вылетела на тротуар и сбила женщину. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.