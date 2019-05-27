Москва, 28 мая, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Пожар произошел на юге Москвы, загорелись восемь гаражных боксов, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

33.mchs.gov Тушение пожара

Сообщается, что пожар произошел на Липецкой улице в строении № 17. Огнем были охвачены восемь гаражных боксов, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован спасателями, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая крупный пожар произошел на складе в Оренбургской области. Огнем была охвачена площадь в 2500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадала одна женщина. Она получила ожоги кистей рук.