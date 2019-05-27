Москва, 28 мая, 2019, 01:52 — ИА Регнум. Призывников никогда не направляли и не направляют в военные госпитали из военных комиссариатов, заявили в Минобороны РФ, передаёт телеканал «Звезда».

Mil.ru Призывник на медосмoтре

Комментируя информацию в СМИ о том, что Минобороны РФ предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым призывников могут направлять в госпитали на обследования, в ведомстве отметили:

«Призывников из военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпитали».

Уточняется, что призывники проходят медицинские обследования в медучреждениях, перечень которых утверждается председателем призывной комиссии. Это регулируется совместным приказом министра обороны РФ и Минздрава № 240/168 от 23.05.2001 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в газете «Известия» Олег Жердев, учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия», заявил, что для борьбы с уклонениями от службы в армии могут быть введены новые правила. Если возникнут сомнения, отмечается в статье, относительно данных медосмотра гражданских медиков, призывника могут направить в госпиталь на обследование.