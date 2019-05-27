Анкара, 28 мая, 2019, 01:32 — ИА Регнум. Российские специалисты приедут в Турцию для работ по установке зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар в эфире телеканала Haber Turk.

ИА REGNUM С-400

Акар в очередной раз подчеркнул, что вопрос о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов закрыт, и комплексы поступят в Турцию в скором времени. Он добавил, что комплексы еще могут не поступить в страну в июне, как планировалось ранее, но заверил, что С-400 привезут на территорию Турции «в ближайшие месяцы».

«Для установки С-400 из России приедет технический персонал», — добавил Акар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара может закрыть две американские военные базы на своей территории в ответ на угрозы санкциями за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, Турция рассматривает вопрос закрытия авиабазы Инджирлик и радиолокационной базы Кюреджик.