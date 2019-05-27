Москва, 28 мая, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Показ одежды в стиле милитари состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной (Москва), передаёт телеканал «Звезда».

Минобороны России «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Одежда — мужская, женская и детская — создана в рамках проекта магазинов «Армия России» Минобороны РФ и бренда рэпера Тимати Black Star. Модную одежду отличает рэп-стилистика.

Комментируя показ, Тимати заявил:

«Если ты являешься патриотом страны, если болеешь за страну, поддерживаешь армию России, если ты брутальный мужчина, который представляет интересы страны, то эта одежда для тебя».

Минобороны России «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

По словам рэпера, созданная в рамках проекта одежда высокотехнологична и очень практична, поскольку сшита из хороших тканей.

Минобороны России «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

По его словам, «надевая эти доспехи», человек и «представляет страну», а также поддерживает российские вооружённые силы, и «разделяет идеологию Black Star», которой является «здоровый образ жизни».

Минобороны России «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

На церемонии присутствовал российский министр иностранных дел Сергей Шойгу, которому Тимати вручил куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.