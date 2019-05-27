Вашингтон, 28 мая, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Шесть человек, среди которых один подросток, пострадали в результате стрельбы в столице США Вашингтоне, сообщает пресс-служба местной полиции.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Выстрел

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке округа Колумбия. В результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе один подросток. Полиция отмечает, что жизни пострадавших ничего не угрожает, им оказывается медпомощь. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, который успел скрыться с места преступления на автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая неизвестный открыл огонь по людям возле университета Болла в американском штате Индиана. В результате стрельбы пострадали семь человек, среди них три человека получили тяжелые ранения.