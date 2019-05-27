Тирасполь, 28 мая, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Тираспольский суд вынес приговор экс-главе правительства ПМР Татьяне Туранской и трем бывшим министрам Майе Парнас, Елене Гиржул и Оксане Булановой, курировавшим социально-экономический блок в правительстве при президентстве Евгения Шевчука. Как сообщил Первый приднестровский телеканал, все четыре бывшие чиновницы получили по восемь лет лишения свободы по делу об удержании в 2015 году 30% из зарплат работников бюджетной сферы и пенсий.

Gospmr.ru Евгений Шевчук

Суд проходил заочно — ввиду отсутствия бывших чиновниц на территории ПМР. Обвиняемые объявлены в розыск.

ИА REGNUM напоминает, что на самого второго президента Приднестровья Евгения Шевчука в ПМР заведены семь уголовных дел, связанных с получением взятки, незаконным удержанием 30% зарплат и пенсий, контрабандой, уклонением от налогов, растратой государственного имущества и махинациях.

Шевчук выехал в Молдавию в конце июня 2017 года, когда Верховный совет принимал решение о снятии с него неприкосновенности. В то же время целый ряд его бывших ближайших соратников в ПМР уже оказались за решеткой за различные преступления, совершенные в период пребывания Шевчука у власти, в том числе по его личным указаниям.