Казань, 27 мая, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Сотрудники международного аэропорта «Казань» подозреваются в краже двух бутылок виски из багажа тюменского пассажира. Об этом ИА REGNUM сообщили в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте.

Kazan.aero Зал для официальных лиц и делегаций в Международном аэропорту «Казань»

20 апреля при посадке в «Казани» мужчина сдал в багаж чемодан, в котором были две бутылки стоимостью 4,5 тыс. рублей. По прилету в аэропорт «Рощино» в багаже алкоголя не оказалось.

В краже заподозрили двух сотрудников казанского аэропорта. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 («Кража»).

"В ходе расследования уголовного дела молодые люди признали свою вину и рассказали, что алкоголь похитили для личного употребления», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале прошлого года сотрудники отделения «Почты России» в Татарии — УФПС «Татарстан почтасы» — задержаны за кражу дорогостоящей электронной техники из посылок. Установлено, что к кражам причастны начальник одной из смен, сортировщики, водители — всего шесть человек.

Полицейские установили, что сотрудники центра осматривали все поступающие посылки до их регистрации и отбирали наиболее дорогостоящие предметы — планшетные компьютеры, смартфоны, комплектующие к компьютерной технике и другую электронику. Похищенное складировалось в определенном месте и вывозилось один раз в неделю на почтовой машине. Для этого использовался автомобиль, предназначенный для развоза посылок адресатам. В дальнейшем товар продавали на интернет-площадках.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

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