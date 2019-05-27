Душанбе, 27 мая, 2019, 23:47 — ИА Регнум. В Таджикистане возобновилось производство электроэнергии на первом и пока единственном агрегате Рогунской ГЭС, работа которого была приостановлена в начале февраля 2019 года. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в профильных ведомствах страны.

Rogunges.tj Рогунская ГЭС

Так, с момента приостановки работы первого агрегата на Рогунской ГЭС и до сегодняшнего дня никакой достоверной информации о том, почему он был отключен, и какие именно работы проводились на объекте, в ответственных ведомствах страны представителям СМИ не предоставили.

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При этом источники в энергосекторе страны сообщили, что в конце июня 2019 года ожидается запуск второго агрегата ГЭС. Его монтаж производится в настоящее время. Стоит заметить, что президент Эмомали Рахмон, находясь с визитом в Москве, называл другие сроки — начало сентября 2019 года.

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По информации министерства финансов Таджикистана, из государственного бюджета в 2019 году будет выделено 2,1 млрд сомони (или 222,6 млн долларов) на строительство Рогунской ГЭС.

Также, по данным ведомства, в 2018 году на строительство ГЭС были выделены дополнительные средства в размере 4,7 млрд сомони (498,4 млн долларов). Из них вклад госбюджета составил 3,4 млрд сомони, оставшаяся часть суммы была выделена из средств, вырученных от реализации евробондов.

Напомним, что 16 ноября 2018 года был торжественно запущен первый агрегат Рогунской ГЭС. До конца 2018 года ГЭС выработала 90,3 млн кВт•ч электроэнергии.