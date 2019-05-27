Иерусалим, 27 мая, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории Сирии, 28 мая передаёт агентство Reuters.

Diariocritico de Venezuela ВВС Израиля

Удар был нанесён по позициям армии Сирии в провинции Кунейтра, примыкающей к Голанским высотам. Также ВВС Израиля атаковали аэропорт Алеппо.

Согласно заявлению израильских властей, удар был нанесён в ответ на обстрел истребителя ВВС Израиля на севере страны.

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