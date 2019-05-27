Бишкек, 27 мая, 2019, 23:33 — ИА Регнум. «Для повышения доходности местных бюджетов с 2019 по 2021 годы планируется довести до 100% отчисления подоходного налога в пользу местных бюджетов. Уже в 2019 году они получат дополнительно 2,1 млрд сомов (1,94 млрд рублей)», — заявил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании оргкомитета по проведению Года развития регионов и цифровизации Киргизии.

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В свою очередь, замминистра экономики Автандил Алыбаев отметил, что для увеличения инвестиционной привлекательности региональных проектов вновь созданным предприятиям на период от 5 до 10 лет будет предоставляться освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль и налога с продаж.

Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся указа президента Киргизии «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны» и «Концепции региональной политики на период 2018 — 2022 годов», а также итогах работы по подготовке плана по развитию 20 городов — «точек роста».

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