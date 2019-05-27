Казань, 27 мая, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Реализация проекта благоустройства второй очереди набережной азера Кабан в Казани стартует в июне 2019 года. Работы будут проведены на территории протяженностью 1,5 км, сообщил глава Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Даниил Шведов Набережная озера Кабан

«Сейчас идет разработка эскизного проекта на основании концепции Turenscape. Мы тщательно согласовываем каждое решение с ними, чтобы авторство этого проекта соблюдалось», — цитирует представителя мэрии «Татар-информ». Стоимость работ оценивается в 1 млрд рублей, завершение проекта намечено на осень 2019 года.

Куляжев не исключил, что проект будет сдаваться по частям — отрезками по 500 м.

Благоустраиваемую территорию разобьют на четыре функциональные зоны: спортивная и историческая части, лес и мост. Появится около 30 новых объектов, в частности, смотровые площадки, амфитеатр, площадка для йоги, точки питания, зона барбекю.

В 2019 году проект благоустройства набережной озера Нижний Кабан получил международную награду в области планирования в номинации Grand Award for Urban Design Американской ассоциации планирования, сообщили ИА REGNUM в администрации Казани.

В 2016 году концепция благоустройства набережной озера была удостоена премии «Приметы городов» за лучшую идею городского развития.

ИА REGNUM напоминает, в 2015 году состоялся открытый международный конкурс на разработку концепции развития набережных и береговой полосы системы озер Кабан. Победителем стал проект российско-китайского консорциума Turenscape + МАП architects с концепцией «Эластичная лента: Бессмертное сокровище Казани». В основе концепции — создание зелено-голубого пояса вдоль озёр, он объединит объекты природы, культуры, жилые пространства, туризм, транспортные сети. «Эластичная лента» — непрерывная система ландшафтов вдоль побережья озер, в которых сохраняется культурная и историческая память и закладываются основы для будущего поэтапного развития.

Первый этап благоустройства озера Кабан был завершен в 2018 году.