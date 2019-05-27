Киев, 27 мая, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива. Об этом сегодня, 27 мая, заявила в эфире радиостанции «Новое время» заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

ИА REGNUM Керченская переправа

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределённости в том числе, и вопрос спекуляций России о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — сказала Зеркаль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после возвращения Крыма в состав России, Керченский пролив снова стал российскими внутренними водами. Москва ни с кем не собирается обсуждать статус Керченского пролива и тем более полуострова Крым.

Пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники не согласны с самоопределением Крыма и до сих пор считают полуостров своей территорией. Исходя из этого Киев считает, что и Керченский пролив наполовину принадлежит Украине.