Мадрид, 27 мая, 2019, 23:13 — ИА Регнум. «Социал-демократы и консерваторы разделили победу в ночь подсчета голосов в скандинавских странах и странах Прибалтики, — пишет испанское издание El Mundo об итогах выборов в Европейский парламент, прошедших вчера, 26 мая. — Силы ультраправых и еврофобов получили худшие результаты, чем ожидалось».

(сс) European Parliament Грета Тунберг

В Швеции победу одержала Социал-демократическая партия с 25,1% голосов (согласно данным, полученным государственным телевидением после закрытия избирательных участков). Консервативная партия набрала 17,6%, за ней идут ультраправые «Демократы Швеции» (16,9%) и Центристская партия (10,3%). Таким образом, социал-демократы будут представлены в парламенте пятью депутатами, на одно место меньше получат консерваторы, а ультраправые смогут послать троих. Защитники экологии добились двух кресел (благодаря популярности своего юного лидера Греты Тунберг), равно как и христианские демократы.

В Финляндии самой популярной снова оказалась «Национальная коалиция» — партия умеренно-правых взглядов. Главными героями выборов стали «Зеленые Финляндии», сумевшие занять второе место с 15,2% голосов (это почти на 6% больше, чем пять лет назад) и готовые предложить Европарламенту амбициозную «батарею» проектов, направленных против климатических изменений. Социал-демократы из SPD стали третьими, однако с очень небольшим отрывом от ультраправых «Истинных финнов», получивших 15% (всего на 1,5% больше, чем ранее). «Это разочаровывающий результат для радикалов», — отмечает El Mundo.

В Дании ожидаемую победу одержали социал-демократы (23,6%), за ними идет умеренно-правая платформа Venstre (20%). Неплохо дела обернулись и для Социалистической партии (13%). А ксенофобная «Датская народная партия», победитель предыдущих европейских выборов, потерпела крах, получив всего 11,8% голосов — меньше половины по сравнению с 2014 годом.

В Литве победили христианские демократы, которые смогут отправить в парламент троих депутатов. Социал-демократы получили два кресла, другие два — Союз крестьян и зеленых Литвы. Оставшиеся четыре места разделили между собой разные формирования. Страна также выбирала президента: бывший банкир Гитанас Науседа победил на этих выборах с 75% голосов (так в оригинале, на самом деле Науседа набрал 65,86% — прим. ИА REGNUM ). «Победа Науседы рассматривается аналитиками как европейский сценарий для этой балтийской страны, пребыванию которой в ЕС недавно исполнилось 15 лет», — комментирует испанское СМИ.

В Латвии успешнее всего оказалось либерально-консервативное «Новое единство» (26%). Пророссийские социал-демократы (так в оригинале, на самом деле партия Согласия никогда не была «пророссийской», — прим. ИА REGNUM ) получили 18%, националисты стали третьими (16,2%).

Главным вопросом в Эстонии был: смогут ли ультраправые из EKRE добиться столь же хорошего результата, как на мартовских выборах? Вместо этого они потеряли 5% и получат только одно кресло евродепутата из шести, на которые вправе рассчитывать страна. Победу одержали либералы из «Реформы».