Иерусалим, 27 мая, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Католическая церковь, Греческая Православная церковь и Армянская Апостольская церковь достигли соглашения по реконструкции храма Гроба Господня в Иерусалиме, 27 мая передаёт агентство Associated Press.

James Emery Храм Гроба Господня в Иерусалиме

От имени лидеров трех церквей было озвучено заявление по проекту восстановления фундамента и полов главной церкви христианского мира.

Реконструкцию храма Гроба Господня с 2016 года ведёт Греческая Православная церковь, в ближайшем будущем планируется привлечение к работам итальянских специалистов.

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