Грозный, 28 июня, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Энергоблок №2 Грозненской теплоэлектростанции мощностью около 180 МВт введён в эксплуатацию в рамках системы договоров о предоставлении мощности, сообщает 28 июня пресс-служба компании «Газпром».

Gazprom.ru Грозненская теплоэлектростанция

Пуск объекта состоялся в ходе годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». В режиме видеоконференции участники собрания связались с электростанцией, на которой присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров и генеральный директор компании «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

Отмечается, что новая электростанция укрепляет стабильность энергосистемы юга России и обеспечит значительную часть потребности Чечни в электроэнергии, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Общая установленная электрическая мощность станции достигла проектного значения — порядка 360 МВт.

Читайте также: Второй энергоблок Грозненской ТЭС подготовлен к вводу в эксплуатацию