Киев, 27 мая, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как состоятся досрочные выборы в Верховную раду. Об этом сам Луценко объявил журналистам сегодня, 27 мая.

European People's Party Юрий Луценко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луценко стал генеральным прокурорм Украины в мае 2016 года. Он является ставленником и соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Новый президент Украины Владимир Зеленский прямо во время своей инаугурационной речи заявил, что увольняет со своих должностей министра обороны Украины, генерального прокурора и главу Службы безопасности Украины.

Однако Зеленский не может просто так уволить генпрокурора — это решение должна одобрить Рада, нынешний состав которой вряд ли сделает это. Но досрочные выборы в Раду состоятся уже этим летом.